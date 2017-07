'Partijen rond trein naar Stadskanaal hebben enorm tegenstrijdige belangen'

Het is en blijft een enorme opgave om een treinverbinding naar Stadskanaal te realiseren. Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) heeft dat te maken met de partijen die erbij betrokken zijn.

'Deze partijen hebben allemaal enorme tegenstrijdige belangen', zegt Gräper. 'Spoornetbeheerder ProRail zit echt niet te wachten op een lijn Veendam-Stadskanaal, zij geven aan een overvolle portefeuille te hebben. Ook museumspoorlijn STAR, de eigenaar van de lijn heeft eigen belangen, en ik ben druk in de weer met het ministerie van Infrastructuur & Milieu.'Volgens Gräper is het 'enorm ingewikkeld en complex'. 'Vergelijk met een ingewikkelde puzzel. Je ziet 20 stukjes die willekeurig op een tafel liggen. Je bent continu aan het nadenken: welk stukje leg ik eerst? Want bij het verkeerde puzzelstukje ben je helemaal terug bij af.'De D66-bestuurder geeft aan dat het meer is dan een geldkwestie. 'Als dat het alleen was, dan was het een kwestie van budget verhogen en klaar. Maar het gaat bijvoorbeeld om het juridisch eigendomsrecht. Dat ligt heel ingewikkeld.'De provincie Groningen moet namelijk met museumspoorlijn STAR onderhandelen over de grond tussen Veendam en Stadskanaal. De STAR is namelijk eigenaar van die grond. Ook moet Gräper met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken maken over wie eigenaar wordt van de spoorlijn.