Oma over brand in vouwwagen: 'Mijn kleinzoon had er in kunnen liggen'

Nietsvermoedend is Marian van der Laan dinsdag rond het middaguur in de keuken bezig, als de buurman opeens voor de deur staat met de mededeling dat de vouwwagen buiten in brand staat.

De vorige vakantie sliep hij hier nog Oma Van der Laan

De vouwwagen staat in de tuin van de woning van haar dochter en schoonzoon aan de Henricus Hasekamp in Harkstede. Op dat moment staat 'ie al in lichterlaaie. Voor de brandweer valt niets meer te redden.'Ze hadden de vouwwagen net uit de stalling gehaald voor de vakantie. En dan staat ie in één keer in brand. Ik schrok zo', vertelt Van der Laan.Ze was aan het oppassen op haar kleinzoon. 'De vorige vakantie sliep hij hier nog in de vouwwagen. Je moet er toch niet aan denken'. Van der Laan denkt dat de vouwwagen in brand is gestoken.'We hebben achter de tuin hulzen van vuurpijlen gevonden. Ook zagen we verschroeid gras waar de pijlen vermoedelijk zijn afgestoken. Ik denk dat het spelende jongens zijn geweest, die die pijlen hebben afgestoken. Met alle gevolgen van dien'.Van der Laan hoopt dat de daders zich melden bij de politie. 'Ik heb ook al rondgevraagd in het dorp, maar we hebben ze nog niet gevonden. Dit moet gewoon niet weer gebeuren. Kijk die vouwwagen kunnen we vervangen. Maar een mensenleven niet'.