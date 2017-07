Onrust in Wagenborgen over 'weekend-brandstichter'

In Wagenborgen is steeds meer onrust over een brandstichter, die 's nachts en in het weekend toeslaat. In zes maanden tijd is in het dorp tien keer brand geweest.

De mogelijke 'weekend-brandstichter' heeft het onder meer voorzien op coniferen, containers en schuttingen. In alle gevallen gaat het om objecten 'waarin makkelijk iets is te gooien'. Gemiddeld is het om de week raak.112-fotograaf Mark Heikens woont in Wagenborgen en heeft alle branden gefilmd of gefotografeerd. In sommige gevallen is hij eerder dan de brandweer. 'Mensen zijn daarover wel eens verwonderd, maar het is een klein dorp en door mijn brandweerpieper kan ik nu eenmaal heel snel aanwezig zijn.'Bij de branden in Wagenborgen zijn tot dusver nog geen gewonden gevallen. Toch zit de schrik er behoorlijk in. Zo gingen een maand geleden de coniferen en schutting van Ammi Sprang in vlammen op. Sindsdien heeft ze slapeloze nachten. 'Want het kan altijd weer gebeuren.'Een andere bewoner van Wagenborgen heeft inmiddels besloten om zijn auto ergens anders te parkeren. 'Ik had mijn wagen altijd bij een coniferenhaag staan. Maar dat is me nu veel te link'.Inwoners van Wagenborgen hebben nog geen idee, wie de dader zou kunnen zijn. Het valt ze wel op dat de branden 's nachts en meestal op zaterdag plaatsvinden. 'En zo gaat dat nu al een half jaar.'De politie laat aan RTV Noord weten geïnteresseerd te zijn in tips.