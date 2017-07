Storing Dorkwerderbrug was voorbij (update)

(Foto: RTV Noord/Jan Been)

De storing aan de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd leek dinsdagavond voorbij. Dinsdagmiddag wilden de slagbomen niet meer omhoog.

Dat betekende dat het wegverkeer niet over de brug kon. Rond zes uur 's avonds meldde Rijkswaterstaat dat het euvel was verholpen. Niet veel later kwam het bericht dat de reparatie nog een week gaat duren.