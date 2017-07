Zelfstandig Pekela, Stadskanaal en Veendam lijkt geen optie voor provincie

De provincie legt zich niet neer bij het feit dat de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam zelfstandig blijven. Dat bevestigt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie).

Staghouwer zegt dat het uitgangspunt van de provincie helder is: herindelen. 'Dat geldt ook voor Zuidoost-Groningen.'Op welke termijn blijft vooralsnog de vraag. 'Voor 2019 gaat dat sowieso niet lukken', zegt Staghouwer, die ook aangeeft dat de gemeenten niet nog tien jaar zelfstandig kunnen blijven.De uitspraak van Staghouwer staat haaks op een raadsbesluit van de gemeente Veendam. De gemeenteraad daar besliste namelijk in februari om 'af te zien van alle verdere vervolgstappen inzake de voorgestelde herindeling'.Het was ook de gemeenteraad van Veendam die in februari als enige 'nee' zei tegen de herindeling met Pekela en Stadskanaal. In de andere twee gemeenten stemde een meerderheid in de raad vóór herindelen. Maar door de 'nee' van Veendam was het einde verhaal voor de herindeling.De provincie heeft de drie gemeenten onlangs gevraagd om een visie op papier te zetten voor de opgaven waar ze voor staan. Staghouwer: 'Die visie komt in november en dan komen wij weer met een standpunt.' Maar momenteel lijkt een zelfstandige toekomst van de drie gemeenten wat de provincie betreft dus uitgesloten. Het standpunt is immers nog altijd: herindelen.De herindeling valt overigens in de portefeuille van gedeputeerde Patrick Brouns (CDA), maar de gedeputeerden werken veelal in koppels. In de herindelingsdiscussie heeft Brouns meestal Henk Staghouwer aan zijn zijde. Dat was het geval bij de gemeenten in Zuidoost-Groningen, maar bijvoorbeeld ook bij de discussie in Haren