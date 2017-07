Rusland moet dokken voor arrestaties op Artic Sunrise

Rusland moet Nederland bijna 5,4 miljoen euro betalen in het conflict rondom de Arctic Sunrise. Het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag heeft dat bepaald.

Rusland legde het Nederlandse schip in 2013 aan de ketting en arresteerde de bemanning. Onder hen was ook bemanningslid Mannes Ubels uit Oudeschip.Het tribunaal had in 2015 al geoordeeld dat Rusland onrechtmatig had gehandeld met deze actie. Nederland wil nu ook geld zien van Rusland. Het Hof van Arbitrage geeft Nederland hierin gelijk.De Arctic Sunrise was onlangs nog in Delfzijl. Daar kreeg het schip een onderhoudsbeurt.