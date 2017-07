Bodembeweging en Gasberaad verwijzen laatste versie schadeprotocol naar prullenmand

De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad wijzen de laatste versie van het schadeprotocol af. Ze laten dat weten in een gezamenlijke verklaring.

Daarin reageren ze op het maandag via RTV Noord uitgelekte ontwerp-schadeprotocol en de begeleidende brief van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Beide organisaties nemen daar nadrukkelijk afstand van.Ze wijzen er op dat het schadeprotocol berust op vier pijlers: verantwoordelijke staat, rechtvaardige schadebepaling, menselijke maat en onafhankelijkheid. Die zijn samen met deze organisaties vastgesteld.'De NCG accepteerde de pijlers en ook de uitwerking, voordat aan de slag werd gegaan met het protocol. De GBB en het Gasberaad constateren een grote spanning tussen datgene wat nu voor ligt en wat door de NCG was geaccepteerd met betrekking tot de invulling van de vier pijlers,' reageren de beide organisaties.Ze wijzen er op dat de uitgelekte versie van het schadeprotocol geen eindversie is. 'Wij blijven in gesprek om deze tussenversie te verbeteren tot een eindresultaat dat hopelijk wel voldoet aan de pijlers. En dan wel draagvlak heeft bij de bodembeweging en het gasberaad.'De organisaties vinden het onder meer onacceptabel dat het ministerie van Economische Zaken de leden van het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade (IM) gaat benoemen.Verder concluderen ze dat de staat niet bereid is risico's te dragen. Het gevolg is dat er 'een soort Witteveen en Bos-benadering' plaatsvindt. 'Dat is in strijd met de uitgangspunten van maatschappelijke organisaties,' merken ze op.Dat laatste geldt ook voor de immateriële schade, die niet is opgenomen in de laatste versie van het schadeprotocol. Ook wordt ten onrechte niets gemeld over de effecten op de vergoeding van bouwkundige gebreken of achterstallig onderhoud, aldus de bodembeweging en het Gasberaad.