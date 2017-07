Gestolen scooter botst tegen politieauto

(Foto: Politie Groningen / Facebook)

De politie heeft afgelopen nacht een 35-jarige man uit Groningen aangehouden voor het rijden onder invloed en zonder rijbewijs op een gestolen scooter.

Rond twee uur in de nacht kwam bij de politie een melding binnen dat twee mensen zich verdacht gedroegen bij een winkel aan de Claremaheerd in de stad Groningen. De politie ging naar de winkel om te kijken wat de mannen aan het doen waren.



Niemand aanwezig

Toen de eerste agenten bij het pand aankwamen, was er niemand meer aanwezig. In de buurt van de winkel werd een scooter gezien. Toen de bestuurder van de scooter een politieauto zag, ging hij er snel vandoor.



Uitlaat verloren

Terwijl de scooterbestuurder vluchtte, verloor hij een uitlaat. Via een fietspad reed hij in de richting van de Amkemaheerd. Aan het eind van dit pad stonden twee agenten met een opvallende politieauto stil.



Politieauto geraakt

Toen de scooterrijder de agenten zag, probeerde hij langs de politieauto te rijden. Dit lukte niet, hij raakte de achterkant van de auto en viel. De man kon hierna aangehouden worden.



Voor de zekerheid is hij medisch onderzocht, maar bleek geen letsel te hebben opgelopen bij de botsing. Daarna is hij meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De politieauto moest worden afgesleept.



Onderzoek

De scooter bleek eerder deze maand te zijn gestolen in de stad Groningen. De uitlaat hoorde niet bij deze scooter. Waar deze vandaan komt, zal onderzocht worden. De man was niet in het bezit van het rijbewijs en was vermoedelijk onder invloed van drugs.