Lijst Stulp en Seniorenpartij geven meeste geld uit

(Foto: Frits Gardenier)

De Seniorenpartij heeft in vergelijking met andere partijen relatief het meeste geld uitgegeven. De eenmansfractie declareerde zo'n duizend euro en krijgt hier ruim zeshonderd van terug, het standaardbedrag voor partijen met één raadslid.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Eerder meldden we dat de fractie duizend euro terugkreeg, maar dat blijkt niet het geval. Ook heeft de fractie in tegenstelling tot eerdere berichtgeving geen taarten gekocht van het geld, bevestigt de raadsgriffier. Volgens fractievoorzitter Jan Ottens liggen de kosten dit jaar hoger door de aanschaf van een nieuwe website.

Gesloten deuren

Lijst Stulp heeft met 1.600 euro in totaal de meeste kosten gedeclareerd. Maar doordat de partij vier raadsleden heeft, komt het neer op 400 euro per raadslid. Dat komt volgens fractievoorzitter Edward Stulp vooral door vergaderingen op externe locaties. 'Wij willen niet achter gesloten deuren praten in het gemeentehuis.'





De PvdA heeft met iets minder dan vijftig euro het minst gedeclareerd per raadslid.



Bonnetjes op tijd inleveren

De raadsgriffier merkt overigens op dat partijen moeite hebben om de bonnetjes tijdig in te leveren. 'Meerdere fracties moeten een paar keer gemaand worden om de afrekening te sturen. Soms wordt er helemaal niet gereageerd. Dat terwijl we wel graag willen dat gesubsidieerde instellingen hun jaarstukken tijdig inleveren.'