Seniorenpartijen zijn het duurst voor Delfzijl

De Seniorenpartij en Seniorenbelangen Delfzijl hebben in vergelijking met andere partijen de meeste bonnetjes gedeclareerd vorig jaar. Uitschieter is de Seniorenpartij: die krijgt als eenmansfractie ruim duizend euro terug.

Volgens fractievoorzitter Jan Ottens komt dat door de nieuwe website. De kosten daarvan (ruim 1.300 euro) worden voor de helft vergoed door de gemeente. Daarnaast deelt hij taarten uit in verzorgingstehuizen. Ook dat valt volgens Ottens onder de fractiekosten.De PvdA heeft met iets minder dan vijftig euro het minst gedeclareerd per raadslid. Lijst Stulp (vier raadsleden) krijgt ruim 1.600 euro terug aan fractiekosten. Dat komt volgens fractievoorzitter Edward Stulp vooral door vergaderingen op externe locaties. 'Wij willen niet achter gesloten deuren praten in het gemeentehuis.'De raadsgriffier merkt overigens op dat partijen moeite hebben om de bonnetjes tijdig in te leveren. 'Meerdere fracties moeten een paar keer gemaand worden om de afrekening te sturen. Soms wordt er helemaal niet gereageerd. Dat terwijl we wel graag willen dat gesubsidieerde instellingen hun jaarstukken tijdig inleveren.'In totaal krijgen de partijen ruim 6.600 euro voor fractieondersteuning, vergaderingen en andere kosten over 2016.