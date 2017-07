Broedeiland maakt zijn naam waar: na twee weken al twee eieren

Het gloednieuwe broedeiland bij de monding van de Eemshaven heeft nu al resultaat. De eerste eieren zijn inmiddels gevonden.

Het eiland werd begin juli pas opgeleverd en amper twee weken later hebben vermoedelijk sterns al twee eieren gebroed.Gedeputeerde Henk Staghouwer, een van de opdrachtgevers voor de aanleg van het eiland, is trots op het eerste resultaat. Het broedeiland is opgespoten met zand dat vrij is gekomen bij de verruiming van de vaargeul.Met het nieuwe eiland is een broedgebied gecreëerd voor typische wadvogels als de stern en het visdiefje.