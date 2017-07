Bouwkavels in Zuidhorn gaan als warme broodjes

(Foto: Gemeente Zuidhorn)

Bouwkavels in de nieuwbouwwijk Oostergast in Zuidhorn gaan als warme broodjes over de toonbank, dat meldt de gemeente. In mei kwamen twaalf vrije kavels in de verkoop. Die zijn inmiddels allemaal weg.

Eind dit jaar komen in Zuidhorn opnieuw bouwkavels in de verkoop.



Volgens wethouder Fred Stol van Zuidhorn zijn de plekken erg geliefd bij inwoners van de de stad Groningen.Eind dit jaar komen in Zuidhorn opnieuw bouwkavels in de verkoop.