Verpleegkundige kijkt niet om naar gewonde motorcoureur in Vledderveen

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een verpleegkundige berispt, omdat die een motorcoureur tijdens races in Vledderveen niet aan zijn verwondingen heeft geholpen.

De crosser uit Smilde liep in oktober tijdens de grasbaanraces in Vledderveen bij Stadskanaal ernstig beenletsel en brandwonden op. De verpleegkundige keek niet naar de coureur om.



Seintje

Kort voor het incident was er een woordenwisseling tussen de verpleegkundige uit België en de EHBO-leden. Afgesproken werd dat de EHBO'ers eerst werden ingezet en de verpleegkundige een seintje kreeg als die nodig was. Het tuchtcollege vindt dat de verpleegkundige als eindverantwoordelijke altijd zelf moet inschatten of er sprake is van spoed.



Bleef zitten waar hij zat

Toen de coureur ten val kwam en door zijn eigen motor werd meegesleurd, had de verpleegkundige direct in actie moeten komen. In plaats daarvan bleef de man op zijn post zitten. Op afstand zag hij hoe de EHBO-leden de gewonde meesleepten.



Hij hoorde dat via de speakers een ambulance werd opgeroepen. Ook toen bleef de verpleegkundige zitten. 'Ik was bang voor een nieuwe discussie', zei de man eerder tijdens de zitting.



Niet bekwaam

Zelfs toen de ambulance er was en pas na drie kwartier vertrok, informeerde de verpleegkundige niet naar de situatie. 'Meneer had zich niet moeten laten leiden door zijn emotie, ook niet na een geschil met de EHBO', zei de tuchtrechter. 'De man heeft zich niet gedragen als een bekwame verpleegkundige.'