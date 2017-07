Juweliersechtpaar Oosterhof is officieel aangehouden voor faillissementsfraude

Het juweliersechtpaar Oosterhof uit Stadskanaal is aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. Dat is dinsdagmiddag gebeurd na de eerste sessie van verhoren door de FIOD.

Eerder werd Henk Oosterhof al 'gegijzeld' omdat hij niet meewerkte aan de afwikkeling van het faillissement.De aanhouding van de Oosterhofs lag in de lijn der verwachting omdat ze een aantal dagen verhoord zullen worden door de FIOD. Dan is het gebruikelijk dat de verdachten officieel worden aangehouden. Als de verhoren zijn afgelopen, wordt bekeken of ze langer in hechtenis blijven.De Oosterhofs vluchtten naar Spanje nadat hun winkels in Veendam en Stadskanaal failliet gingen. Daar verkochten ze onder meer hun vakantiehuis, om leefgeld te hebben. Volgens de curator hebben ze 'goederen aan de boedel onttrokken'.Een deel van de inventaris van de juwelierszaken is nog altijd spoorloos. In april werd een deel teruggevonden in twee loodsen in Winschoten.