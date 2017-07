Justitie weigert onderzoek naar omstreden integriteitsbureau

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie weigert een onderzoek naar integriteitsbureau Marple. Een onderzoek van het bureau in opdracht van de provincie Groningen leidde in 2008 tot het strafontslag van brugwachter Peter Wolff.

Het ministerie stapte dinsdag naar de Raad van State. Justitie wil voorkomen dat het een beslissing moet nemen op een verzoek van oud provincieambtenaar Wolff om op te treden tegen het bureau. 'In 2008 had Marple geen vergunning volgens de wet', zegt Van de Nadort, raadsman van Wolff. Van de Nadort staat meerdere oud-ambtenaren van de provincie bij.Omdat de gevolgen voor Wolff desastreus waren, eist Van de Nadort dat Justitie bureau Marple en eigenaar Greet Elsinga alsnog aanpakt met boetes voor wetsovertredingen. 'Het integriteitsonderzoek rammelde aan alle kanten', zegt Van de Nadort.In mei besliste de rechtbank Noord-Nederland dat de staatssecretaris een besluit moet nemen op het verzoek om op te treden. De staatssecretaris vecht die uitspraak nu aan bij de Raad van State.Justitie vindt dat een onderzoek naar Elsinga en Marple geen zin meer heeft. Boetes kunnen volgens de wet alleen worden opgelegd aan bureaus met een vergunning. In 2008 had Marple geen vergunning. De in 2011 verleende vergunning, is door Elsinga in 2016 ingeleverd, zegt Justitie.Volgens de staatssecretaris heeft Wolff dan ook geen belang meer en staat met lege handen.Wolff voert twee procedures om eerherstel te krijgen en een schadeloosstelling van de provincie. Hij vecht onder meer het strafontslag bij de provincie aan waardoor hij dakloos raakte en in grote financiële problemen kwam.Het onderzoek naar zijn integriteit ging over gesjoemel met een tankpas, waarvan volgens Van de Nadort niets bewezen is. De uitspraak van de Raad van State is over twee weken. Raadsman provincie-ambtenaren eist toezicht Staat op detectivebureaus (2016) Ontslagen provincie-ambtenaren 'dupe van roddel en achterklap' (2014)