Provincie stimuleert bedrijven handelsband op te zetten met China

Bedrijven die kansen zien op de Chinese markt, kunnen daarvoor subsidie krijgen als ze een traject volgen bij Splendid China. Dat is een van de programma's voor ondernemers die gesubsidieerd worden door het provinciebestuur.

'De ondernemers die mee willen doen, kunnen zelf een organisatie kiezen die hen daarin begeleidt', stelt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). 'Wel moet dit adviesbureau aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarvoor worden ze geaccrediteerd.'Volgens Brouns houdt dit in dat dit ervaren bedrijven moeten zijn, die een inhoudelijk sterk programma aanbieden. Splendid China is volgens de gedeputeerde een bedrijf die daaraan voldoet.Splendid begeleidt de bedrijven die in China de markt willen verkennen.