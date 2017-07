Een week lang geen verkeer over Dorkwerderbrug

(Foto: RTV Noord/Jan Been)

De Dorkwerderbrug in Dorkwerd is vanaf dinsdagavond een week niet te gebruiken voor verkeer. In de middag wilden de slagbomen bij de brug niet meer omhoog. De brug werd tijdelijk gerepareerd en heropend.





Pechbrug

De Dorkwerderbrug is vaker defect geweest sinds hij in april 2016 op een



Lees ook:

- Storing Dorkwerderbrug is voorbij (update)

- Opnieuw storing brug Dorkwerd Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat er een technisch probleem is aan de brug. In de avond wordt deze weer gesloten voor wegverkeer. Dan begint de dienst met reparaties die een week gaan duren.De Dorkwerderbrug is vaker defect geweest sinds hij in april 2016 op een nieuwe plek werd gezet. In juli vorig jaar moest de brug worden gerepareerd nadat hij werd geramd door een binnenvaartschip.