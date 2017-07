Wasmachine explodeert op straat

(Foto: Reinder Smith/RTV Noord) De politie is ter plaatse (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Een harde knal dinsdagmiddag voor omwonenden van de Troelstralaan in de Groningse wijk Helpman. Een wasmachine ontplofte bij de garageboxen achter de straat.

Volgens omwonenden stond de machine al enkele dagen op het terrein tussen de Troelstralaan en Van Houtenlaan. Wie hem daar heeft neergezet is onbekend. Hoe hij kon exploderen is evenmin duidelijk.



De politie deed onderzoek op de locatie. Van de wasmachine is weinig meer over.