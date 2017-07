Mollema: 'van start tot finish oorlog'

Twee dagen na zijn knappe solozege in de Tour de France moest Bauke Mollema weer vol aan de bak. 'Het was van start tot finish oorlog', verzuchtte de Groninger aan de finish van de zestiende etappe in Romans-sur-Isère.

De voorste groep met alle klassementsrenners brak op ongeveer vijftien kilometer van de streep in stukken uiteen, toen de harde wind voor waaiers zorgde. 'We wisten dat het daar op de kant zou gaan, maar we zaten niet goed van voren', zei Mollema.Zijn kopman bij Trek-Segafredo, Alberto Contador, miste de slag en zat in de tweede groep. 'Ik was de enige ploeggenoot die bij hem zat en heb geprobeerd de schade beperkt te houden. Jammer dat we toch nog zoveel tijd verloren.'Contador moest ruim anderhalve minuut toegeven en zakte daardoor in het klassement van de negende naar de elfde plaats, op 7.10 van geletruidrager Chris Froome.