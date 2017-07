Pekela en COA zijn het eens over financiële afwikkeling azc

De gemeente Pekela en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben dinsdagmiddag een principeakkoord bereikt over het asielzoekerscentrum aan de Hooiweg in Oude Pekela. Het azc sluit op uiterlijk 1 oktober de deuren.

Dat het azc zou sluiten is al ruim twee maanden een feit. Pekela wilde daarvoor financieel gecompenseerd worden. Er lag immers nog een huurcontract met het COA tot medio 2020.Burgemeester Jaap Kuin noemt de onderhandelingen die hij voerde met het COA 'stevig'. 'We hebben vanochtend nog met het COA gesproken en toen dacht ik eigenlijk dat we er niet uit zouden komen', zegt Kuin. 'Maar aan het einde van de middag zijn we het telefonisch toch nog eens geworden.'Het akkoord betreft vooralsnog alleen de financiële afwikkeling. 'We zijn het eens over de vergoeding die we van het COA krijgen, maar ik kan nog niets zeggen over de hoogte daarvan', aldus de burgemeester. 'Het COA is namelijk nog in onderhandeling met andere gemeenten waar het azc ook sluit.'Begin mei liet Kuin optekenen dat Pekela tonnen wilde zien van het COA. De huur zou volgens het contract alleen al zo'n twee ton per jaar zijn en het contract liep nog drie jaar door. Daarnaast was er extra personeel ingehuurd. In totaal liep het bedrag destijds tegen de miljoen euro, aldus de burgemeester.Waar beide partijen het nu nog over moeten hebben, is het azc zelf. Pekela wil dat het terrein schoon wordt opgeleverd. Het COA draagt de gebouwen liever over aan Pekela. Kuin: 'We hebben ons eerst maar geconcentreerd op de financiën, maar over het terrein zijn we het nog niet eens.'