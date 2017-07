VVD heeft kritiek op goede financiële cijfers de Marne

Dit jaar houdt de gemeente De Marne 1,9 miljoen euro over. Het college is blij, maar oppositiepartij VVD plaatst daar kanttekeningen bij. 'De wethouder schets de situatie iets te rooskleurig', zegt VVD-fractievoorzitter Johan van der Vis.

'De verkoop van de Enexis-aandelen heeft voor een grote meevaller gezorgd. Dit is een éénmalig bedrag dat we krijgen', betoogt Van der Vis. 'De bedrijfsvoering van de gemeente heeft nog wel de nodige aandacht nodig.'Ook de gelden die naar werkvoorzieningsschap Ability gaan, zijn reden van zorg voor de VVD.'We zijn er dus nog niet. Gelukkig zijn we door financiële meevallers in rustig vaarwater gekomen', sluit VVD'er Van der Vis af.Hij adviseert de wethouder om de financiën goed in de gaten te houden zodat de gemeente niet weer een artikel 12-status krijgt, net als vier jaar geleden. Door zo'n status komt een gemeente onder financieel toezicht van de provincie te staan.Wethouder Kor Berghuis laat weten dat ook zonder de verkoop van de Enexis-aandelen de jaarrekening positief zou zijn. Hij vindt deze manier van boekhouden verantwoord. Berghuis verwijst het raadslid voor een uitgebreide toelichting hierover naar de boekhouders.'Iedereen heeft zich ingezet voor dit positieve resultaat', zegt Berghuis. Hij is blij met het resultaat van de bezuinigingen.De jaarrekening heeft nog geen toelichting van de accountant gekregen. De gemeente moest namelijk op zoek naar een nieuwe accountant omdat de oude plotseling afhaakte. Deze is onlangs gevonden en de wethouder hoopt dat de jaarrekening in september ook door de accountant behandeld is.