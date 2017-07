Kappelhof wordt opgesteld in wedstrijd tegen Real Madrid

Voormalig FC Groningen-speler Johan Kappelhof mag met de beste spelers van de Major League Soccer (MLS) aantreden in een oefenwedstrijd tegen Real Madrid. Dat heeft de MLS bekend gemaakt op Twitter.

De verdediger speelt op op 2 augustus tegen coach Zinedine Zidane en de zijnen in zijn eigen Chicago. Kappelhof speelt zelf namelijk voor Chicago Fire.In de oefenwedstrijd tegen Real Madrid treedt Kappelhof aan in het All Star-team van de Amerikaanse competitie. In dat team zitten een aantal grote namen, zoals de Braziliaan Kaká en de Spanjaard David Villa. Ook ploeggenoot Bastian Schweinsteiger zit in het All Star-team.Michael de Leeuw, die ook bij Chicago Fire speelt, heeft het niet tot de All Star-selectie geschopt. Ook Danny Hoesen en Albert Rusnak, die spelen bij San Jose Earthquakes en Real Salt Lake, zitten er niet bij.