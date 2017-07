WarmteStad verliest mogelijk vergunning voor aardwarmteproject

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kijkt kritisch naar een eventuele verlenging van de vergunning voor het aardwarmteproject van WarmteStad. De vergunning loopt in november af. Het zou kunnen betekenen dat de stad de vergunning verliest om het aardwarmteproject uit te voeren.

Het SodM vindt het niet verstandig om aardwarmteprojecten in aardbevingsgebied te starten. Het staatstoezicht adviseert de minister van Economische Zaken over het verlenen een vergunning.Vorige week schreef het SodM in een rapport dat 'terughoudend moet worden omgegaan' met aardwarmteprojecten in een aardbevingsgebied zoals Groningen. Met die kritische blik zal het SodM ook de vergunning beoordelen. Woordvoerder Paul Trienekens: 'Om invulling te geven aan ons advies om terughoudend te zijn zal een verlenging van de vergunning tegen het licht worden gehouden. Wij laten experts nadrukkelijk kijken naar de mogelijke risico's en in welke mate die beheersbaar zouden zijn.'Het SodM heeft met het rapport laten weten meerdere risico's te zien bij aardwarmteprojecten in een aardbevingsbied. Zo kunnen de boringen aardbevingen veroorzaken. Ook kan het zo zijn dat er conflicten ontstaan tussen NAM en WarmteStad. 'De vraag zou kunnen opkomen wie welke beving veroorzaakt', laat SodM-woordvoerder Trienekens weten.Het staatstoezicht werkt tot eind augustus aan het advies. Dat advies wordt voorgelegd aan de minister van Economische Zaken. Om tot dat advies te komen zal er ook gesproken worden met de gemeente Groningen en WarmteStad.WarmteStad is opgericht in 2014 door de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. WarmteStad moet er mede voor zorgen dat Groningen in 2035 energieneutraal is. De vergunning voor het project loop in november af. 'Als een bedrijf al die tijd niks met een vergunning doet heeft iemand anders niet de kans om de vergunning te krijgen. Daarom hebben we een einddatum ingesteld.'De voorbereidingswerkzaamheden van het aardwarmteproject zijn eerder deze maand begonnen. Op het Zerniketerrein wordt een ondergrondse, geothermische bron aangeboord. Daarin wordt heet water opgevangen. De warmte uit dat water wordt naar boven gepompt met als doel duizenden huishoudens in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren te verwarmen.De Groninger gemeenteraad buigt zich vanmiddag vanaf 15.00 uur over het project in een spoeddebat. Volgens wethouder Gijsbertsen (GroenLinks) bevat het onderzoek van SodM geen nieuwe informatie en ontstaan er geen aardbevingen door het geothermieproject.