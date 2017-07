Middeleeuwse tekst basis nieuwe Groningstalige voorstelling WAARK

Twee machtige families, in het Groningen van de 13e eeuw, vliegen mekaar in de haren. Over een mooie meisje van veertien jaar. Dat is een van de verhaallijnen uit de nieuwe voorstelling van het Groningstalige theatergezelschap WAARK.

De voorstelling gaat na de zomer in première maar woensdagavond was de eerste try-out.'De Menalda Vetes' is gebaseerd op de Middeleeuwse tekst van de beroemde abt Emo van het klooster Bloemhof bij Wittewierum. Schrijver Jan Veldman werd door WAARK gevraagd de tekst te bewerken voor een voorstelling.'De Menalda's waren een rijke familie, ze trouwden een jong meisje,' vertelt Jan Veldman voorafgaande aan de try-out. 'Dat meisje ging er na een jaar vandoor. Ze zag het niet meer zitten en daar door ontstonden enorme ruzies tussen die families. Het werd compleet oorlog in Groningen.'Onderdeel van de voorstelling is een radioprogramma inclusief een hoorspel. 'Gewoon toneel vind ik meestal heel erg saai,' zegt Veldman. 'Je kent dat wel: de deur gaat open, iemand komt binnen en vraagt 'is er nog koffie?'Ik heb daarom de vorm van een radioprogramma. Een radiopresentator kan hele erge dingen vertellen en ondertussen een lekker bakje koffie drinken. Daar wilde ik wat mee.'De voorstelling wordt gespeeld door vier jonge acteurs en Albert Secuur is de regisseur. Volgens hem is het een veelzijdig stuk geworden. 'Behalve een radioprogramma worden er scenes in het verleden gespeeld. Er wordt in gezongen en gedanst en het speelt in het hier en het nu', vertelt Secuur.Hij is blij dat hij het samen met Jan Veldman heeft mogen maken. 'Het mag bij hem altijd een beetje schuren, ik hou van hoe hij komedie maakt. Dit is ook een komedie met een randje. Geen klucht maar er valt een hoop te lachen.'Het stuk wordt gespeeld door vier jonge acteurs: Sapmeerster Arend Lommert, Sarah Schierbeek (die een van de pubermeiden speelde in Boven Wotter in 2007-2008), Nick Kamerling en Nico van der Wijk.Theatergroep WAARK bestaat sinds 1973 en werd opgericht om Groningstalig theater te promoten. Het gezelschap bracht de afgelopen jaren succesvolle voorstellingen als Haardloper Huzengoa (2012), De Nije Man (2013) en Ik Goa Noar Thaiti Tou (2015).Meer informatie op waark.nl