Bauke Mollema maakt opwachting in 40-ste Gouden Pijl

Bauke Mollema is te bewonderen in de jubileumeditie van de Gouden Pijl. Op 8 augustus rijdt hij met een groot aantal renners uit de Tour de France door de straten van Emmen.

Het is de veertigste editie van het Emmer profcriterium. Mollema is in trek bij de organistoren van de criteria die traditiegetrouw in de weken na de Tour de France worden verreden.De historische zege in de vijftiende etappe van zondag heeft daar natuurlijk aan bij gedragen. Mollema liet maandag weten ook het profcriterium van Surhuisterveen te rijden.