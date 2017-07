Pekela kan alle kunstwerken volgen met gps

Pekela stopt gps-chips in alle bronzen kunstwerken in de gemeente. Zo kan een kunstwerk snel worden opgespoord bij diefstal. De chip moet ook preventief werken.

In februari werd een deel van het kunstwerk 'man achter hondenkar' in Oude Pekela gestolen. De helft van het beeld was spoorloos verdwenen. Een week later werd de gestolen bronzen hond teruggevonden.Burgmeester Jaap Kuin gaf destijds al aan dat het kunstwerk voorzien zou worden van een chip. De gemeente heeft uiteindelijk besloten om die chip in alle kunstwerken te stoppen.De chips kosten de gemeente zo'n 11.000 euro, weet wethouder Jaap van Mannekes (Samen voor Pekela). 'Kunstwerken restaureren is duur', zegt hij. En dus kiest Pekela voor de chip. 'De restauratie van dat ene beeld was al duurder dan de chips voor alle kunstwerken.''Het bedrijf dat dit voor ons gaat volgen, krijgt meteen een signaal als er iets is', zegt Van Mannekes. 'Wij weten dan precies waar een kunstwerk heen gaat. Dus ik neem aan dat alle criminelen die zich op dit pad begeven daar wel afstand van nemen. En dat is precies de bedoeling.'