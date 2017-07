Topman AkzoNobel stapt per direct op

Topman Ton Büchner van AkzoNobel legt om gezondheidsredenen per direct zijn functie neer. Dat maakt de verf- en chemiereus woensdag bekend.

Het concern heeft een roerige tijd achte de rug. De Amerikaanse concurrent PPG wilde AkzoNobel inlijven, maar Büchner verzette zich daar met hand en tand tegen. PPG verhoogde tot tweemaal toe zijn bod, maar de Nederlandse topman volhardde in zijn afwijzing.Om de Amerikanen buiten de deur te houden, stelde Büchner voor de chemietak van AkzoNobel af te stoten. Daar vallen ook de de zout- en chloorfabrieken in Delfzijl onder.Met deze opsplitsing hoopte hij de aandeelhouders achter zich te scharen, zodat die niet zouden instemmen met een overname door PPG.PPG bleef proberen de top van AkzoNobel te overtuigen om alsnog akoord te gaan, maar begin juni staakte het Amerikaanse concern de strijd.Büchner wordt opgevolgd door de Belg Thierry Vanlancker, die tot voor kort verantwoordelijk was voor de divisie Specialty Chemicals binnen AkzoNobel. Büchner was sinds 2012 werkzaam bij AkzoNobel. Hij volgde toen Hans Weijers op.