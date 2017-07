Nooit blaren? Het geheim van een Vierdaagseloper

Wie tien jaar geleden tegen Herman Stuut uit Garrelsweer had gezegd dat hij zeven keer de Nijmeegse Vierdaagse zou lopen, had het advies gekregen een pilletje te halen bij de dokter. 'Ik had dit nooit kunnen denken.'

Stuut raakte besmet met het Vierdaagsevirus door zijn zus, een fanatieke loper. 'Ik besloot daarna een keertje mee te doen en inmiddels is het de zevende keer.'Hij neemt weinig mee. 'Twee liter water, vier broodjes, een banaan en wat lekkers.' Vooral het drinken vindt Stuut belangrijk. En dat zal nodig zijn ook woensdag, met tropische temperaturen.Last van blaren heeft de inwoner van Garrelsweer nog nooit gehad. Zijn geheim? 'Luisteren naar je lichaam. Voor mij geen rare smeerseltjes op mijn voeten, gewoon gezond verstand.'Ook Angelique Hofstee uit Bierum loopt deze dagen in de omgeving van Nijmegen. Het is de tweede keer, de eerste keer liep niet zoals gepland.'Mijn man en ik wilden hem samen lopen, maar hij werd tijdens de tweede nacht niet goed. We zijn zelfs naar het ziekenhuis geweest. De volgende ochtend zijn we nog wel gestart, maar we moesten uiteindelijk toch stoppen.'Voor Hofstee en haar man stond toen al wel vast dat ze hoe dan ook nog een keer mee wilden doen. Dit jaar planden ze zelfs speciaal hun vakantie rond de Nijmeegse Vierdaagse.'Het is echt een feest. De sfeer is fantastisch, je wordt er gewoon in meegezogen. Ongelofelijk om mee te maken. Echt kippenvel.'