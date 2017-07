Freek de Jonge houdt 28 Augustus Rede

De 28 Augustus Rede ter gelegenheid van de viering van Groningens Ontzet wordt dit jaar uitgesproken door Freek de Jonge.

De cabaretier is de intiatiefnemer van de landelijke petitie 'Laat Groningen niet zakken'. De Jonge breekt daarmee een lans voor de Groningers die zijn gedupeerd door de gaswinning.De 28 Augustus Rede wordt traditiegetrouw gehouden in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.Saillant detail: gastheer bij de rede is deze keer Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, door De Jonge bestempeld als 'Kapitein Blussen en Sussen'