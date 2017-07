Weghijsen Ede Staalmonument is een 'apart moment'

Het monument voor Ede Staal en de andere kunstwerken op de dijk bij Delfzijl verdwijnen tijdelijk. De komende twee jaar staan de kunstuitingen in een opslag.

De werken moeten wijken voor het werk aan de dijk. 'Een apart moment', vindt Eisse Luitjens van waterschap Noorderzijlvest.Het weghalen van de kunstwerken woensdag is een van de eerste zichtbare werkzaamheden aan de dijk. Deze zomer kunnen Delfzijlsters en toeristen nog gewoon langs en op de dijk wandelen en fietsen.Eind deze zomer gaat het werk echt los en kan dat niet meer. 'We hebben speciale wandel- en fietskaarten gemaakt voor mensen om te laten zien waar ze dan nog wel langs kunnen', vertelt Luitjes.De dijk wordt ter hoogte van het Eemshotel flink aangepakt. 'Dit deel heeft het tijdens stormen redelijk zwaar te verduren', legt Luitjens uit. De dijk wordt daarom hier twee meter hoger en vijftien meter breder. 'Dat is nodig om de dijk stevig genoeg te maken.'Het zand dat hiervoor gebruikt wordt, komt uit de regio, verzekert Luitjens' collega Esther Dieker. 'Echt een streekproduct dus. Zoet zand.'