In de zomer geen ochtendvluchten Eelde-Kopenhagen

De lijnvlucht tussen Groningen Airport Eelde en Kopenhagen is tijdelijk gehalveerd.

Tot nu toe konden reizigers 's morgens en 's avonds vanaf Eelde vertrekken naar Kopenhagen. Uit het vluchtschema blijkt dat in de zomer alleen 's avonds kan worden gevlogen.Volgens directeur Marco van de Kreeke gaat het om een geplande aanpassing van het vluchtschema. 'De lijn naar Kopenhagen wordt vooral gebruikt door zakelijke reizigers en in de zomer is er minder zakelijk verkeer.'Van de Kreeke legt verder uit: 'De ervaring leert dat de avondvlucht veel drukker bezet is dan de ochtendvlucht. 's Avonds is de bezetting gemiddeld zeventig procent. In de ochtend ligt dat veel lager, namelijk 35 procent.' In het vliegtuig is plaats voor maximaal 49 passagiers.De lijnvlucht gaat normaal gesproken van Örebro via Kopenhagen naar Eelde en weer terug. Het vliegveld van Örebro is specifiek gericht op zakelijk verkeer en daarom in de zomermaanden gesloten. De zomervlucht gaat dus alleen tussen Eelde en Kopenhagen.De lijnvlucht tussen Eelde en Kopenhagen ging in september 2016 van start. Daarmee ging een langgekoesterde wens van Groningen Airport Eelde voor een verbinding met een 'hub-luchthaven' in vervulling. Vanaf Kopenhagen is het namelijk mogelijk om verder te vliegen, naar onder andere China en de Verenigde Staten.