Tropische temperaturen, maar vanmiddag kans op hagel en onweer

(Foto: Jannes Wiersema/Fotobewerking RTV Noord)

De tropische temperaturen van woensdag moeten we in de loop van de middag bekopen met flinke regen- en onweersbuien. Ook is er kans op hagel.





Wateroverlast

De waarschuwing geldt van 15 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Naast de neerslag kan het ook hard waaien volgens het KNMI.



Vorige week zorgden buien nog voor veel wateroverlast in Sappemeer.



