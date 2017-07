'Geen concrete interesse in Tibbling en Mahi'

(Foto: JK Beeld)

Volgens algemeen directeur Hans Nijland is er geen concrete interesse in spelers van FC Groningen. Ook niet in Mimoun Mahi en Simon Tibbling. 'Er is wel wat lauwe interesse voor Simon, maar er zijn geen serieuze aanbiedingen.'

Geschreven door Niiwino Geertsema

Redacteur

Dat was er een paar weken geleden wel, toen het Deense Brøndby IF een bod deed, maar dat legde FC Groningen naast zich neer. 'Hij hoeft van ons niet weg. Hij heeft nog een contract voor twee jaar en het is gewoon een hartstikke goede voetballer', zegt Nijland er ook nu nog over.



Ook voor Mimoun Mahi, die openlijk heeft gezegd wel naar een mooie andere club te willen, is geen interesse. 'En ook hij hoeft van ons niet weg', stelt Nijland.



Vervangers

Na het aantrekken van spits Lars Veldwijk zei de directeur dat de selectie rond is. Ook als Tibbling of Mahi alsnog vertrekt, komt er geen vervanger. 'In principe niet, nee. Alleen bij een buitenkansje komen we nog in actie op de transfermarkt. We willen de eigen jeugd ook niet in de weg staan.'



Jeugdspelers

Nijland zegt dat niet voor niets, want hij is erg positief over de jeugdspelers die mee zijn naar het trainingskamp in Duitsland. Onder andere Ludovit Reis, Joël Donald en Amir Absalem maakten zaterdag minuten tegen oefentegenstander SV Rödinghausen (3-3).



'Ik ben hartstikke tevreden over hoe de jonge spelers zich manifesteren. Daar ben ik heel blij mee.'



Ritsu Doan

Ook over andere aspecten is Nijland tevreden. 'Zoals bijvoorbeeld hoe Ritsu Doan zich in zijn eerste weken heeft aangepast. Geweldig! Dan bedoel ik niet alleen voetballend, maar ook buiten het veld.'



'Het is geweldig hoe hij zich manifesteert', vervolgt de directeur. 'Dat hij nog geen Engels kan, is volgens mij geen enkel probleem. Hij is altijd vrolijk. Als we allemaal wat meer zoals hij zouden zijn, was de wereld een stuk mooier.'



FC Groningen sluit het trainingskamp woensdagavond af met een oefenwedstrijd tegen VfL Bochum.