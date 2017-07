Raad van State zet sein op groen voor spoorlijn naar Eemshaven

Prorail kan beginnen met het doortrekken van de spoorlijn vanaf Roodeschool naar de Eemshaven en de veerboot naar Borkum. De Raad van State gaf hier woensdag groen licht voor.

Er komt drie kilometer nieuw spoor bij en 4,5 kilometer bestaand spoor wordt vernieuwd. In het plan zit ook het nieuwe NS-station in Roodeschool.Twee landbouwers langs het spoor in Uithuizermeeden en Roodeschool maken zich ernstig zorgen over het toenemende treinverkeer. Prorail wil dagelijks 44 personen- en goederentreinen over de lijn laten rijden.De agrariërs stapten in november vorig jaar naar de Raad van State. Hun bezwaren tegen over overlast van trillingen en geluid hebben echter niets uitgehaald.Een van de landbouwers die aan weerszijden van het spoor zit, verzette zich ook tegen het opheffen van een onbewaakte overweg. Ook dit bezwaar is door de Raad van State afgewezen, omdat de spoorlijn daarvoor te druk wordt.Ondanks dat het spoortraject kan doorgaan is de gemeente Eemsmond niet ongeschonden uit de strijd gekomen. De Raad van State heeft bepaald dat de gemeenteraad het bestemmingsplan op 3 december 2015 niet had mogen vaststellen.Dat kwam omdat een cruciaal geluidonderzoek ontbrak naar bromgeluiden van stationair draaiende dieselmotoren op het nieuwe station. Hierdoor heeft de Raad van State pas ruim een half jaar na dato een uitspraak kunnen doen.