Van Leek naar Polen: Lycurgus gaat weer on tour

Voor de volleyballers van Abiant Lycurgus is het oefenprogramma rond. Dat begint met een tour door de provincie en eindigt in Polen. Er wordt in september onder andere in Leek, Zuidhorn, Harkstede en Scheemda gespeeld.

Ook in Gieten wordt geoefend. Tegenstanders komen uit de Nederlandse eredivisie en het Duitse en Belgische hoogste niveau. Rondom de wedstrijden gaan Lycurgianen clinics geven aan jeugdspelers.Het is het tweede jaar op rij dat de landskampioen 'on tour' gaat. Op deze manier hoopt de club meer binding met de regio te krijgen.Vanaf 21 september doet Lycurgus mee aan het Plusliga-toernooi in Polen. 'Daar spelen we tegen ploegen uit de Poolse competitie. Wereldtop dus', zegt coach Arjen Taaij. 'We spelen tegen Olsztyn, waar onze oud-speler Robbert Andringa bij zit. Ook spelen we tegen de oude club van Wytse Kooistra, Radom. En tegen Belchatov, de top van de top.'-Zaterdag 2-9 tegen SSS/Barneveld in Leek-Vrijdag 8-9 tegen Volley Haasrode Leuven (België) in Zuidhorn-Zaterdag 9-9 tegen Volley Haasrode Leuven in Zuidhorn-Zondag 10-9 tegen Volley Haasrode Leuven in Scheemda-Vrijdag 15-9 tegen SVG Lüneburg (Duitsland) in Gieten-Zaterdag 16-9 tegen SVG Lüneburg en Seesing Personeel Orion in n.n.b.-Donderdag 21-9 t/m 24-9 Plusliga-toernooi in PolenOp 1 oktober begint het officiële seizoen met de wedstrijd om de Supercup in Groningen tegen Seesing Personeel Orion. Op 7 oktober begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen Vallei Volleybal Prins. De thuiswedstrijd in de voorronde van de Champions League, tegen KV Luboteni, wordt op donderdag 26 oktober in MartiniPlaza gespeeld.De selectie is nog niet compleet. Lycurgus heeft al een middenman binnen. Wie het is, wordt binnenkort bekendgemaakt. Het gaat volgens Taaij om een Nederlander. Ook zoekt de club nog naar een passer-loper. Volgens de coach staan er een paar spelers op zijn lijstje, maar is er nog niks concreet.