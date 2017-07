'Ouderbestuur is niet meer van deze tijd'

Brede school 't Sterrenpad in Nuis fuseert met Stichting Primenius. De school is sinds de oprichting, in 2015, bestuurd door ouders, maar dat is volgens interim-directeur Johan Verstappen nu te complex geworden.

Daarom vormt Primenius vanaf 1 januari 2018 het schoolbestuur.'Ouders hebben twee petten op', zegt Verstappen. 'De ene keer heb je de pet op als ouder, de andere keer als bestuurder. Dat gaat vaak goed, maar het gaat ook wel eens fout. Het is niet gemakkelijk om dat steeds te onderscheiden. Onderwijs heeft ook met emotie te maken.'Volgens Verstappen is het besturen van een school als 't Sterrenpad tegenwoordig te complex voor ouders. 'Ik denk dat het vroeger heel goed gewerkt heeft. Ouders hadden de kinderen op school en wisten precies wat er speelde. Dat is in een kleine school, in een kleine setting en een klein dorp goed te doen. Maar zodra de school groter wordt zoals bij ons, waarbij veel leerlingen uit dorpen hier omheen komen, dan is dat heel erg lastig.''t Sterrenpad bestaat oorspronkelijk uit De Coepel uit Nuis en De Kring uit Niebert. De Coepel viel onder het schoolbestuur van Stichting Westerwijs, De Kring had een ouderbestuur. Toen de scholen wilden fuseren, hebben zij een visie opgesteld. Die visie is vervolgens gedeeld met Stichting Westerwijs. 'De Coepel en De Kring hadden een concept, maar dat werd niet gedragen door Westerwijs', zegt Verstappen. 'Er was geen spreekwoordelijke klik.'De Coepel en Stichting Westerwijs gingen zonder elkaar verder. Vervolgens schreven ouders van De Coepel hun kind over naar De Kring. De Coepel had uiteindelijk nog maar vijf leerlingen over. De school besloot daarom te stoppen, waardoor alleen De Kring over bleef. Dat ging in augustus 2015 uiteindelijk door onder de naam 't Sterrenpad.Verstappen: 'Wij hopen dat de instabiliteit van de afgelopen jaren achter de rug is. En dat de nadelen van een ouderbestuur ook voorbij zijn. Meer stabiliteit, daar gaat het uiteindelijk om.'