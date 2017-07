Er wordt veel onderzoek gedaan naar ons eten. En er zijn veel goeroe's die ons vertellen hoe we moeten eten en wat we vooral niet moeten eten. Het ene na het andere boek over gezond voedsel verschijnt in de boekenhandels.

Gezond eten is belangrijk, net als veel bewegen en niet roken. We weten het, maar houden ons er niet altijd aan.Uit het Lifelinesonderzoek van het UMCG blijkt dat Oost-Groningers gezonder eten dan werd gedacht. In Zuidoost-Drenthe daarentegen zijn weinig mensen die gezond eten.De kennis die opgedaan wordt, onder andere bij Lifelines, is belangrijk voor dieetadviezen.Of denk je: hou toch eens op met dat gezeur over mijn eten.Lopend Vuur: Hou toch eens op met dat gezeur over mijn eten.