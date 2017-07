Faunavisie weigert dieren uit de gemeente Groningen op te vangen

Faunavisie Wildcare in Westernieland weigert per 1 augustus dieren uit de gemeente Groningen op te vangen. Oorzaak is een conflict over geld.

Faunavisie is gespecialiseerd in de opvang van wilde, inheemse fauna zoals vogels, egels, reeën en herten. Het is het enige opvangadres in Groningen dat een vergunning heeft om dat te mogen doen. Eigenaar Pim Lollinga, zijn vrouw Mieke en een aantal vrijwilligers zijn er dag en nacht druk mee.'Het is niet langer te doen op deze manier', zegt Lollinga, die juist bezig is een grote spuit voedzame insectenpasta in de felgeel gekleurde opgesperde bekjes van een kluwen zwaluwen te spuiten. 'We hebben nog 600 euro in kas, dus er moet snel wat gebeuren'.De zwaluwen zijn zeker niet de enige dieren: in de opvang zit een ransuil met grote ogen rond te kijken, jonge kerkuilen maken een sissend geluid om bezoek op een afstand te houden, een noordse stern slikt net een visje weg en twee jonge bunzingen laten hun zachte vacht aaien. Buiten in de hokken en de vijvers zwemt, loopt en vliegt nog veel meer rond.'We vangen hier per jaar ongveer 2500 gewonde dieren op', vervolgt Lollinga. 'Het overgrote deel - 87 procent - komt uit de gemeente Groningen. Wij verzorgen sinds 2014 de opvang voor die stad Onze opvang kost 10.000 euro per maand. Voor een deel draaien we op giften en donaties, maar van Groningen krijgen we bijna niets.'Volgens Lollinga trekt Groningen 220.000 euro uit voor dierenwelzijn, en gaat dat geld rechtstreeks naar de Dierenbescherming. Die gebruikt het geld voor het asiel, waar wel huisdieren maar geen wilde fauna wordt opgevangen, en voor het op de weg houden van dierenambulances.'Wij hebben recht op dat deel van het geld dat bestemd is voor de opvang van wilde fauna', constateert Pim Lollinga. 'Het gaat om ongeveer 60.000 euro per jaar. Maar tot nu toe hebben we over de afgelopen twee jaar in totaal 18.000 euro gekregen'.Dus is de maat nu vol. Groningen zal per 1 augustus moeten uitwijken naar een opvangadres in Ureterp. Lollinga: 'We doen het niet graag, maar we zien geen andere mogelijkheid'.De gemeente Groningen laat in een reactie weten dat het geld voor de opvang van wilde fauna naar de Dierenbescherming wordt overgemaakt. De Dierembescherming op zijn beurt erkent dat er sprake is van een 'verstoorde communicatie'.De organisatie wil zo snel mogellijk in gesprek met Faunavisie. 'Onze intentie is om er uit te komen met elkaar', zegt een woordvoerder.