Maaltijdrel Vondelflat opgelost: bewoners bepalen zelf wat ze eten

Bewoners van de Vondelflat in de stad Groningen mogen voortaan zelf kiezen wat ze eten. Dat is de uitkomst van de bemiddelingspoging van de gemeente Groningen.

Uit de enquête onder bewoners kwam dat een deel echt zelf wil bepalen wat ze willen eten. 22 van de 75 huishoudens die de enquête invulden gaven dat aan.Daarom is afgesproken dat alle rechtszaken van de baan zijn en dat er keuzevrijheid komt. Hoe de maaltijdvoorziening eruit komt te zien is onderwerp van gesprek in september. Daar mogen alle bewoners bij zijn.In de Vondelflat hield de maaltijdrel al langere tijd de gemoederen bezig. Veertien bewoners van de serviceflat vinden het eten van de vaste leverancier niet lekker. Daarom bestellen zij eten bij een andere leverancier.De directeur wil dat niet hebben. Volgens hem maakt het eten deel uit van de service die de flat levert. Hij wilde een rechtszaak aanspannen, maar koos er later voor de uitkomst van de bemiddelingspoging af te wachten. Die rechtszaken zijn nu definitief van de baan.