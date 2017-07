Trouwen nu snel te regelen in Noord-Groningen

Na 311 treden sta je bovenaan de Martinitoren en je partner besluit die ene vraag te stellen. Het is niet te geloven en je wilt het huwelijk dan ook direct regelen voor de koudwatervrees. In de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum kun je dat vanaf woensdag zelf online doen.

Via iBurgerzaken , een online omgeving voor overheidsdiensten, kan alles direct geregeld worden waardoor een bezoek aan het gemeentehuis overbodig is.Op elk tijdstip en vanaf elk gewenst apparaat kun je zelf de trouwdatum, locatie en trouwambtenaar naar keuze aangevinken. Nadat de gemeente een bevestiging heeft gestuurd, is de huwelijksaangifte definitief.De komende tijd werken de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum aan uitbreiding van het aantal producten dat via iBurgerzaken kan worden geregeld. In de gemeente Eemsmond komt iBurgerzaken op een later moment ook beschikbaar.In de provincie Groningen zijn al meer gemeenten die werken met het online registreren van huwelijken, waaronder de gemeenten Grootegast en Zuidhorn.