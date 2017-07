Stad wil nog afkunnen van aardwarmteproject na kritiek SodM

WarmteStad gaat de eerstvolgende aanbesteding in het aardwarmteproject zo aanpassen dat de organisatie er nog van af van.

Dat is het gevolg van de kritiek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op het plan om in aardbevingsgebied naar warm water in de diepe ondergrond te gaan boren. Binnenkort zit de gemeente Groningen als aandeelhouder van Warmtestad om tafel met SodM om het over die kritiek te hebben.De gunning voor de werkzaamheden die nodig zijn voor de eerste boring gaat nu 'onder voorwaarden van de uitkomst van het gesprek met SodM. Zodat er nog ruimte is om niet te gunnen,' zo schrijft het college van de stad aan de gemeenteraad.Het SodM bracht onlangs een rapport uit waarin stond dat 'terughoudend moet worden omgegaan' met dit soort projecten in gebieden waar ook aardbevingen voorkomen. Aan RTV Noord liet het SodM bovendien weten de vergunning nog eens helemaal door te lichten. Woordvoerder Paul Trienekens: 'Wij laten experts nadrukkelijk kijken naar de mogelijke risico's en in welke mate die beheersbaar zouden zijn.'De vergunning voor het project loopt in november af. De minister van Ecomische Zaken bepaalt op basis van het advies van het staatstoezicht of er verlenging komt. Het college schrijft aan de raad dat de vergunning al eerder probleemloos is verlengd. Maar zorgen zijn er wel, met name omdat Warmtestad op het punt staat elf miljoen uit te geven aan de werkzaamheden.'De ontstane onduidelijkheid over de positie van het SodM ten opzichte van het geothermie project van WarmteStad biedt ons met deze uitgavenplanning onvoldoende comfort. Wij hebben daarom op bestuurlijk niveau contact gezocht met zowel het ministerie als SodM.'In augustus komt er een gesprek. Daarna maken de aandeelhouders (gemeente en Waterbedrijf Groningen) samen met WarmteStad 'de balans op of dit SodM rapport invloed heeft op vergunningen voor ons project.'Dat de vergunning afloopt komt door vertraging in het project. Daarnaast staatde huidige vergunning nog op naam van de gemeente; er ligt een verzoek de vergunning over te schrijven op WarmteStad en daarbij direct te verlengen.De voorbereidingswerkzaamheden van het aardwarmteproject zijn eerder deze maand begonnen. Op het Zerniketerrein wordt een ondergrondse, geothermische bron aangeboord. Daarin wordt heet water opgevangen.De warmte uit dat water wordt naar boven gepompt met als doel duizenden huishoudens in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren te verwarmen.De Groninger gemeenteraad buigt zich woensdagmiddag vanaf 15.00 uur over het project in een spoeddebat.