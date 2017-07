Donar haalt Amerikaan Domingo

Basketbalclub Donar heeft een nieuwe speler binnen: de 22-jarige Amerikaan Stephen Domingo versterkt de Groninger basketballers komend seizoen.

Donar scoutte Domingo tijdens een basketbalkamp in Las Vegas. Domingo stond tijdens zijnperiode in de top 30 van grootste basketbaltalenten van Amerika. Afgelopen seizoen speelde hij universiteitsbasketbal in Californië.De selectie van Donar bestaat nu uit elf spelers: Daan Maring, Tim Hoeve, Sjoerd Koopmans, Arvin Slagter, Aron Royé, Brandyn Curry, Thomas Koenis, Sean Cunningham, Jason Dourisseau, Drago Pasalic, Stephen Domingo.