Stadskanaal protesteert tegen uitzetting papa Alpha

'Ik vind het vreselijk, want ik ben hier al zo lang', vertelt Alpha Bangoura uit Guinee. In Stadskanaal protesteren woensdagmiddag zo'n vijftig Knoalsters tegen de dreigende uitzetting van de West-Afrikaan.

'Dijkhoff help Alpha' en 'Alpha moet blijven' valt te lezen op de verschillende borden. De steun van staatssecretaris Klaas Dijkhof is het laatste redmiddel voor Alpha Bangoura Zestien jaar geleden kwam Bangoura naar Nederland omdat er veel geweld was in zijn geboortestreek. Hij trouwde elf jaar geleden met zijn vrouw Lenny Klein, stichtte een gezin en woont al jaren met Lenny en dochters Amber (8) en Charlotte (5) in Stadskanaal.Al elf jaar loopt er een proces en nu dreigt Bangoura uitgezet te worden. Dat gaat hem niet in de koude kleren zitten. 'Ik heb hier zoveel meegemaakt, dus ik wil heel graag blijven.'Vijftig mensen hebben zich daarom woensdagmiddag op het plein in Stadskanaal verzameld. Klein denkt dat de protestactie kan helpen. 'We houden ons vast aan eerdere zaken. Het gebeurt vaker, dus nu hebben wij ook een kans. De burgemeester staat achter ons en de commissaris van de Koning ook. We hopen dat het voor ons na zestien jaar ook lukt.'Bangoura is blij met de protestactie van zijn plaatsgenoten. 'Dat geeft mij een heel goed gevoel, ik ben erg dankbaar dat ze mij steunen', vertelt hij.Zijn vrouw hoopt dat de protestactie effect heeft. 'Het is gewoon harstikke moeilijk. Na elf jaar ben je er wel zat van. Rust en stabiliteit mag dan ook wel een keer.'