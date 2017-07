Geen provinciaal geld voor het plaatsen van tiltmeters

De roep van oppositiepartijen PVV, Groninger Belang en Partij voor de Dieren om zo snel mogelijk tiltmeters in onze provincie te plaatsen, desnoods gefinancierd met provinciaal geld, vindt geen gehoor.

Woensdagochtend kwamen de partijen in een extra commissievergadering bijeen, al ontbraken de ChristenUnie en de VVD. Het doel van de PVV, Groninger Belang en Partij voor de Dieren is om het plaatsen van tiltmeters af te dwingen bij gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP), al dan niet betaald met provinciaal geld.Maar Eikenaar en een meerderheid in de Staten wil daar niet aan. 'We zijn in Groningen niet afhankelijk van tiltmeters', zegt SP-fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek. 'Ze kunnen een toegevoegde waarde zijn, maar dat wij als provincie deze tiltmeters gaan betalen is wat ons betreft niet aan de orde.'Dit tot woede van de PVV en Groninger Belang. Zij vinden dat een motie die op 9 november 2016 is aangenomen het college oproept om tiltmeters te plaatsen, al dan niet met provinciaal geld.Gedeputeerde Eikenaar legt uit dat de motie aangeeft dat de NAM en Nationaal Coördinator Hans Alders het plaatsen van tiltmeters moeten financieren. 'De gedeputeerde kan uitrekenen wat het plaatsen van een netwerk van tiltmeters in onze provincie kost', stelt Marc Scheffers van Groninger Belang.'Maar dat laat hij na. De provincie zou deze plaatsing kunnen voorfinancieren en het geld daarna kunnen verhalen op de NAM en de Nationaal Coördinator.'Eikenaar ziet dat niet zitten. 'Wij gaan die tiltmeters niet betalen, daar kan nooit een misverstand over bestaan', stelt hij. 'Ik kan geen garanties geven dat de tiltmeters er komen, maar de Nationaal Coördinator wil een pilot project opstarten. Dat is een goede zaak, al vind ik de term 'pilot project' wat ongelukkig gekozen.'Eikenaar geeft aan in de bestuurlijke stuurgroep 'onverkort te blijven pleiten' voor het plaatsen van tiltmeters. 'Het netwerk moet aangelegd worden en daarmee basta.'