Marum stap dichterbij Integraal Kindcentrum

De gemeente Marum mag maximaal 30.000 euro uitgeven aan een externe procesbegeleider. Die moet gaan uitzoeken of de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) mogelijk is.

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal zijn samengevoegd.



'Met dat geld kunnen wij laten onderzoeken welke partijen kunnen huisvesten in het IKC, hoe het gebouw eruit moet zien en wat het uiteindelijk gaat kosten', zegt Hans de Graaf, wethouder van de gemeente Leek.



Ook wordt er gekeken naar de locatie. 'Er zijn een aantal locaties in beeld die wij beoordelen op meerdere zaken. Het gebouw moet dicht bij de plek liggen waar de meeste kinderen vandaan komen, bij voorkeur in de buurt van sportvoorzieningen en er moet een verkeerskundig veilige situatie gecreëerd kunnen worden. Er zijn dus nog al wat zaken om rekening mee te houden.'



Het lijkt er op dat de gemeente Marum zelf volledig opdraait voor de kosten van het IKC. Er is twee keer een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend, maar die is beide keren afgewezen. 'Wij moeten nog besluiten of wij een derde aanvraag gaan doen.'



Als Marum nog een aanvraag zou indienen bij de provincie, wordt die volgens De Graaf pas eind dit jaar behandeld. Rond die periode is ook het moment waarop in Marum wordt besloten of het IKC wel of niet definitief door gaat.



De Graaf: 'Voor ons is dat te ver weg, dus daar wachten wij niet op. Wij willen daarom ook laten onderzoeken of wij zelf in staat zijn om voor alle kosten op te draaien.'



'Stel dat wij erin zouden slagen om eind dit jaar een definitief besluit te nemen, dan hopen wij stiekem dat eind volgend jaar de eerste paal de grond in kan. Wij zijn daar best optimistisch over', besluit de wethouder.