Bouwbedrijf gaat kinderen betrekken bij nieuwbouw school

Hesco Bouw gaat het nieuwe kindcentrum in Baflo bouwen en wil daarbij kinderen betrekken. Twee basisscholen, de peuterspeelzaal, sportclubs en het verenigingsleven komen samen onder één dak.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Hesco krijgt de klus omdat de kinderen er bij worden betrokken. Hoe dit precies gaat gebeuren, wil het bouwbedrijf nog niet prijs geven. 'Hierover zijn we in gesprek met de gemeente', laat een woordvoerder weten. 'In ieder geval kunnen we de bouw mooi laten zien omdat het nieuwe complex naast de oude school komt'.



Schoolplein

Het kindcentrum biedt onderdak aan CBS de Ichthus (Baflo) en OBS Noordewier (Rasquert). De kinderen hebben al meegeholpen bij het ontwerpen van het plein. In workshops op school hebben de kinderen met behulp van tekeningen laten zien wat ze wel en niet willen. Geen plastic speeltoestellen, maar een natuurlijke en avontuurlijke speelplek.



Het gebouw krijgt het uiterlijk van een schuur zoals die meer in de omgeving staan. Het is ontworpen door KAW Architecten uit Groningen. Het puntdak moet het kindcentrum een huiselijke sfeer geven.



Aardbevingsbestendig

Om het gebouw aardbevingsbestendig te maken, wordt gewerkt met lichte bouwmaterialen en een houten skelet.



Na de zomer start de bouw. Het kindcentrum moet na de zomervakantie van 2018 klaar zijn.