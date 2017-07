Stad steunt alleenstaande ouders die willen studeren

De gemeente Groningen wil het makkelijker maken voor alleenstaande ouders zonder bijstandsuitkering om te studeren.

Ze kunnen vanaf september de eigen bijdrage kinderopvang vergoed krijgen. Het gaat om ouders die een opleiding tot en met MBO4-niveau volgen, met een inkomen op of onder het bijstandsniveau. De eigen bijdrage kinderopvang kan oplopen tot tientallen euro's per maand.De gemeente wil op deze manier stimuleren dat alleenstaande ouders een diploma halen, zodat ze kunnen werken. Dat betekent volgens de gemeente dat ook de kinderen in het gezin een betere startpositie in de samenleving krijgen.De gemeente Groningen vergoedt de eigen bijdrage al langer voor ouders met een uitkering die in deeltijd werken. 'Help mensen uit de bijstandsgevangenis' (opinie)