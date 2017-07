Wie doe jij de 'Groeten uit…'?

De schoolvakantie in onze provincie gaat zaterdag 22 juli van start. Tijd voor zon, zee, strand of je eigen tuin of 'balkonia'.

Van Termunten tot Tenerife, van Scheemda tot Seoul: wij vieren de vakantie graag met je mee.RTV Noord zoekt Groningers die hun vakantie in beeld willen brengen. Het idee is simpel: doe in een filmpje de groeten vanaf je vakantielocatie, laat zien waar je bent. Waarom deze plek? Wat ben je aan het doen?Wie weet wordt het filmpje getoond in Noord Vandaag op TV Noord. Het maakt niet uit of je een verre reis maakt of gewoon lekker thuis geniet van je vakantie.Wil jij meedoen aan 'Groeten uit…'? Maak wat filmpjes vanaf je vakantieadres en stuur deze naar groetenuit@rtvnoord.nl of nog handiger, via WhatsApp : 06 25 00 21 14.Film horizontaal, zoals Rob en Ronald in het filmpje bij dit artikel ook hebben gedaan. Vermeld ook je naam, woonplaats en uiteraard je vakantiebestemming.Fijne vakantie!