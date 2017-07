Boosheid over slagboom voor homobos: 'Ze kunnen dit niet verbieden'

(Foto: ANP/Jasper Juinen)

'Ze hebben geen poot om op te staan. Het gebeurt al eeuwen en eeuwen dat mannen elkaar willen ontmoeten en het is niet te verbieden.'

Hans Scheffer uit Overschild loopt door het Emergobos tussen Oude Pekela en Winschoten. Hij is op zoek naar een man om seks mee te hebben. 'Ik ga altijd op de bonnefooi hier heen. Dan kijk ik of ik iemand zie die me aanstaat. Als ik hem ook beval, kunnen we ons terugtrekken en zien of we lichamelijk contact kunnen krijgen.'



Klachten

Scheffer reed eerder rond met zijn auto, maar nu moet hij lopen. Staatsbosbeheer heeft een slagboom geplaatst na klachten over cruisende homo's. Scheffer snapt wel dat andere mensen aanstoot nemen aan de zoekende mannen, maar volgens hem is voldoende bekend dat het Emergobos een Homo Ontmoetingsplaats (HOP) is.



Niet strafbaar

Scheffer is bestuurslid van Keelbos, een stichting die opkomt voor bezoekers van HOP's. 'Zo'n plek voorziet in een behoefte', zegt hij. 'Het is afgelegen, beschut en anoniem. Seks in de natuur is niet strafbaar, als het maar vrijwillig is.' Hij heeft dan ook geklaagd bij Staatsbosbeheer over de slagboom.



Staatsbosbeheer wil nog geen commentaar geven. De organisatie wil eerst in gesprek met Scheffer.