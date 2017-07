Sportclubs krijgen geld voor renovatie van velden, vlotten en kantine

De gemeente Groningen steekt ruim 65.000 euro in zes sportverenigingen. Het gaat om zogenoemde cofinancieringsubsidies.

Zo mag tennisvereniging Van Starkenborg 39.500 euro gebruiken om vier velden te renoveren. Roeiverenigingen Aegir en Gyas krijgen respectievelijk 4.275 en 3.000 euro voor de aanschaf en vervanging van mobiele vlotten.Voor basketbalvereniging BVG komt de aanschaf van een nieuw scorebord met schotklok een stap dichterbij: de club krijgt vijfduizend euro.Beach Volley Club Groningen ontvangt 3.750 euro voor de aanleg van een waterleiding naar de velden bij de Coendersborg. Een bedrag van tienduizend euro is ten slotte beschikbaar voor de upgrade van de kantine van sporthal De Brug.De zes verenigingen dienden plannen in voor initiatieven waarbij ze zelf ook ten minste de helft van de kosten bijdragen, bijvoorbeeld door sponsoracties.De cofinanciering geeft clubs volgens de gemeente meer vrijheid en is een stimulans om sneller eigen plannen te maken. Eind vorig jaar stemde de gemeente in met de mogelijkheid voor cofinanciering.Met de toekenning van deze zes subsidies is niet het hele budget voor 2017 gebruikt. Verenigingen die goede ideeën hebben, kunnen zich nog melden.